انتصار دبلوماسي.. عامل حاسم في وساطة ولي العهد لإطلاق أسرى الحرب الأوكرانية

وتحدث وزير الخارجية السعودي عن دور ولي العهد؛ حيث قال: "هناك دائماً صعوبات، وكان الحوار معقداً، لكن في النهاية تمكن سمو ولي العهد من إقناع الرئيس بوتين، بأن هذه مبادرة إنسانية تستحق العمل، وهكذا توصلنا للنتيجة. سمو ولي العهد كان دائماً نشطاً على المسرح العالمي منذ وقت طويل، وظهر كقائد يركز على تحقيق النتائج، وهذا أكسبه احتراماً كبيراً بين قادة الدول".