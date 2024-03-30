اقتداءً بالمصطفى ﷺ.. المعتكفون يبدؤون دخول معتكَفهم مغرب اليوم

وأوضح رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أنه يجب على المعتكف وهو يؤدي سنة الاعتكاف أن يتعلم ويحيط بآدابه، وبما هو مشروع وما ليس بمشروع؛ ليصيب السنة ويؤدي اعتكافه على بصيرة، ويستشعر قدسية البيت الحرام، الذي الاعتكاف فيه أفضل من سائر المساجد، مع الحرص على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والتعاون معهم، والحفاظ على نظافة وطهارة المكان، والابتعاد عمّا يشوه البصر، ويتنافى مع آداب وتعظيم البيت الحرام وشعيرة الاعتكاف، مستصحبًا الإخلاص لله تعالى، وملازمة العبادات، واستغلال سوانح هذه الليالي العشر المباركة فيما يقرب إلى الله ومرضاته.