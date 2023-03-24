سمو ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

حضر الاستقبال، الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن، والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير خالد بن عبدالله بن مشاري، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن ناصر بن فرحان، والأمير عبدالله بن فهد بن جلوي، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سلطان بن بندر الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن محمد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.