طلاب "تعليم الرياض" يعبرون عن فرحتهم باليوم الوطني

ونوه "الزارع" في كلمته إلى ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام لا محدود من قادة البلاد، منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراه، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، حتى أصبحت المملكة منارة للعلم.