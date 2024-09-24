طلاب "تعليم الرياض" يعبرون عن فرحتهم باليوم الوطني

شارك المديرُ العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، أبناءَه طلاب العرضة السعودية، على هامش احتفال الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، باليوم الوطني الـ94 الذي نظم صباح اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك بابتدائية صقر قريش بالرياض.
ونوه "الزارع" في كلمته إلى ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام لا محدود من قادة البلاد، منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراه، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، حتى أصبحت المملكة منارة للعلم.
وأكد استمرار احتفالات اليوم الوطني السعودي 94، على مدار أسبوع في كل مدارس المنطقة؛ تأكيدًا على الولاء والانتماء وزرع قيم المواطنة في نفوس الطلاب والطالبات.
وعبّر عدد من طلاب وطالبات تعليم الرياض عن سعادتهم واعتزازهم بذكرى اليوم الوطني، وقالت "جمانة العمار" الطالبة بالصف الأول متوسط لـ"سبق": إنها فخورة ومشاعرها لا توصف بمشاركتها في حفل اليوم الوطني.
وأشارت إلى أنها تتحصن بالأذكار والثقة بالنفس في مواجهة مشاعر القلق والخوف على المسرح عند مواجهة الجمهور، منوهة إلى دور الإذاعة المدرسية ووالدتها في تنمية موهبتها في الإلقاء والتقديم.
وأضاف "سلمان الدوسري" من ثانوية بلاط الشهداء: شاركت في الحفل بتقديم لوحة الخطوة، وكنت سعيدًا برعاية أمير الرياض وحضور وزير التعليم ومدير تعليم الرياض.
وأكّد الطالب محسن طوهري لـ"سبق"، أنه لا أجمل ولا أروع من أجواء الاحتفال بفعاليات اليوم الوطني السعودي، سائلًا الله أن يكون عند حسن ظنّ مدرسته ومعلميه.
واعتمدت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة الرياض خطتَها الاتصالية للاحتفاء باليوم الوطني 94 تحت شعار "نحلم ونحقق" التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، في جميع مدارس المنطقة.
وتضمّنت الخطةُ العديدَ من الرسائل الاتصالية والمنتجات الإعلامية الخاصة بهذه المناسبة الغالية على الجميع التي تُظهر مشاعر الحبّ والولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، حفظها الله، ولهذا الوطن العظيم، وإبراز دور منظومة التعليم في بناء الأجيال وتهيئتها للمشاركة في الاقتصاد والتنمية؛ تحقيقًا للمستهدفات الوطنية والاعتزاز بدور الآباء والأمهات والأجداد في بناء الوطن.