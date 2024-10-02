مجلس صناعة الإعلان يعتمد "تام السعودية" لقياس مشاهدات المحتوى الإعلامي

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، رئيس مجلس إدارة صناعة الإعلان الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، على أن مشروع "تام السعودية" يأتي ضمن التزامات الهيئة بتطوير البنية التحتية للإعلام في المملكة، وتعزيز الشفافية في قطاع الإعلام من خلال تقديم بيانات دقيقة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك وكالات الإعلان وشركات البث والناشرين الرقميين، حول نسب مشاهدات المحتوى الإعلامي، مما يدعم إجراءاتهم نحو اتخاذ قرارات مبنية على بيانات علمية واضحة.