معهد الإدارة العامة يُدشّن الطبعة الثانية من كتاب "رؤية ملك قائد" في معرض الرياض للكتاب 2025

ويُعدّ الكتاب من أبرز الإصدارات التي وثّق بها المعهد مسيرة قائدٍ استثنائي جمع بين الحكمة السياسية والرؤية التنموية الشاملة؛ إذ تتناول فصوله سيرة الملك سلمان منذ نشأته وتدرّجه في المناصب القيادية حتى تولّيه مقاليد الحكم، مسلّطًا الضوء على إنجازاته في التعليم والصحة والتدريب والدفاع والسياسة الخارجية، ودعمه الدائم للتنمية البشرية وتعزيز مكانة المملكة عالميًا.