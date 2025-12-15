أمانة جدة تغلق موقعًا مخالفًا وتتلف 10 أطنان من المخبوزات الفاسدة

أغلقت أمانة محافظة جدة موقعًا مخالفًا يُستخدم في تجهيز وتخزين المخبوزات بطرق عشوائية وغير صحية، وذلك خلال حملة ميدانية مشتركة نُفذت جنوب شرق المحافظة، وأسفرت عن إتلاف نحو 10 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح مدير عام إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية، ياسر بن سراج بخش، أن الجولة كشفت عن مخبز مغلق بشكل دائم، وجرى ضبط كميات من المخبوزات الجاهزة للتوزيع وسط تدنٍ في مستوى النظافة، وانتشار للحشرات، وسوء في التخزين، إلى جانب وجود دفاتر حسابات غير نظامية.
وأضاف أن النشاط امتد إلى منزل مجاور مكوّن من دورين، استُخدم الدور الأرضي بالكامل للتحضير والتخزين بطرق مخالفة، حيث ضمّ تسع غرف للعجن والتخزين والنوم، وشهد الموقع مخالفات صحية جسيمة شملت انتشار الحشرات، وانبعاث روائح كريهة، واستخدام أدوات تالفة ومصدّرة.
وأشار إلى أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع بلدية أم السلم الفرعية، ضمن جهود رصد الأنشطة غير النظامية داخل الأحياء السكنية. وقد باشرت الفرق الرقابية الموقع واتخذت الإجراءات النظامية كافة، بما في ذلك إتلاف الكميات المضبوطة وإغلاق المواقع.
وأكدت أمانة جدة استمرار حملاتها الاستباقية لرصد الظواهر السلبية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940، للمساهمة في تعزيز السلامة الغذائية والصحة العامة.