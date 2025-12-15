أمانة جدة تغلق موقعًا مخالفًا وتتلف 10 أطنان من المخبوزات الفاسدة

وأوضح مدير عام إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية، ياسر بن سراج بخش، أن الجولة كشفت عن مخبز مغلق بشكل دائم، وجرى ضبط كميات من المخبوزات الجاهزة للتوزيع وسط تدنٍ في مستوى النظافة، وانتشار للحشرات، وسوء في التخزين، إلى جانب وجود دفاتر حسابات غير نظامية.