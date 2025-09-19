رسميًا.. «جمعية السينما» تختتم موسم «ستوديو صناع الأفلام» بتخريج 48 موهبة

وجاء حصاد هذا الموسم عبر سبعة أفلام قصيرة؛ أربعة منها من إنتاج الفئة العمرية الأولى، وثلاثة من إنتاج الفئة الثانية، عكست جميعها وعيًا بصريًا ناضجًا وطاقة إبداعية لافتة. ومن أبرز الأعمال المعروضة: «اللقطة الأخيرة» لراكان الشهري، و«ما وراء الشباك» لفاطمة الحساوي، و«رجل من المسرح» لليلى الجفال، و«20 دقيقة» لنايا الشهري، إلى جانب «رزق السيف» لسامر الجهني، و«مأسور» لعبدالله نعيم البطاط، و«ياقوت» لفهد الحربي.