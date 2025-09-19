رسميًا.. «جمعية السينما» تختتم موسم «ستوديو صناع الأفلام» بتخريج 48 موهبة

في خطوة لافتة لدعم الجيل الجديد من صنّاع السينما، اختتمت جمعية السينما موسمها الأول من مبادرة «ستوديو صناع الأفلام – صيف السينما 2025»، وذلك في حفل ختامي أُقيم بمدينة الخبر، بحضور فني وثقافي واجتماعي واسع، وبمشاركة المتدرّبين وأسرهم.
أُقيم الحفل في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك)، وشهد تكريم 48 شابًا وفتاة أنهوا برنامجًا تدريبيًا مكثّفًا، حصلوا بعده على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ما يعزّز موقعهم كمواهب واعدة في مشهد السينما السعودية.
وشكّلت المبادرة منصّة عملية لصقل المواهب، استقطبت مئات المتقدّمين من مختلف مناطق المملكة ودول خليجية وعربية، وتأهّل منهم مشاركون ضمن فئتين عمريتين: من 13 إلى 17 عامًا، ومن 18 إلى 27 عامًا، حيث تلقّوا تدريبًا مكثّفًا في مجالات الكتابة والإخراج والتصوير والمونتاج والصوت والإنتاج.
وجاء حصاد هذا الموسم عبر سبعة أفلام قصيرة؛ أربعة منها من إنتاج الفئة العمرية الأولى، وثلاثة من إنتاج الفئة الثانية، عكست جميعها وعيًا بصريًا ناضجًا وطاقة إبداعية لافتة. ومن أبرز الأعمال المعروضة: «اللقطة الأخيرة» لراكان الشهري، و«ما وراء الشباك» لفاطمة الحساوي، و«رجل من المسرح» لليلى الجفال، و«20 دقيقة» لنايا الشهري، إلى جانب «رزق السيف» لسامر الجهني، و«مأسور» لعبدالله نعيم البطاط، و«ياقوت» لفهد الحربي.
وتضمّن الحفل تكريم الفرق المشاركة حسب أفلامهم، وسط تصفيق حار من الحضور. كما شهدت الأمسية تكريم المدربين والرعاة، وفي مقدّمتهم وزارة الثقافة – ممثّلة في الإدارة العامة للمنظمات الثقافية غير الربحية – وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، تقديرًا لدورهم في دعم المبادرة.
وأكّد المدير التنفيذي لجمعية السينما، هاني الملا، أن المبادرة تأتي امتدادًا لرؤية الجمعية في بناء بيئة سينمائية متكاملة، عبر برامج مثل مهرجان أفلام السعودية، والموسوعة السعودية للسينما، وعروض «أفلام النخلة الذهبية»، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته، أوضح مدير البرنامج محمد الحساوي أن الرحلة التدريبية مثّلت نقلة نوعية للمتدربين، حيث انتقلوا من شغف الهواية إلى خطوات الاحتراف، مؤكّدًا أن نهاية الموسم ليست إلا بداية لقصة سينمائية جديدة.
وشهد الحفل حضور الفنان إبراهيم الحساوي المعروف بدعمه للمواهب السينمائية، كما حظيت الأمسية بتغطية إعلامية واسعة، ما يجعل ختام الموسم الأول محطة مضيئة في مسارٍ سينطلق قريبًا نحو مواسم جديدة في مختلف مناطق المملكة.