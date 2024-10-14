احجز مسبقاً عبر "نُسك".. هنا "مواعيد زيارة الروضة الشريفة للرجال والنساء"

وعن مواعيد زيارة الروضة الشريفة، أوضحت الهيئة، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن مواعيد الزيارة للرجال تأتي على فترتين: الأولى من الساعة ١٢:٣٠ صباحاً إلى صلاة الفجر، والفترة الثانية من ١١:٣٠ ظهراً إلى صلاة العشاء.