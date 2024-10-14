احجز مسبقاً عبر "نُسك".. هنا "مواعيد زيارة الروضة الشريفة للرجال والنساء"

أكّدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين؛ ممثلة في إدارة المسجد النبوي، أن الصلاة في الروضة الشريفة وزيارتها تتطلبان حجزاً مسبقاً عبر تطبيق نُسك؛ وذلك لمحدودية المساحة والعدد، وتمكين أكبر قدرٍ من الزوّار من الصلاة.
وعن مواعيد زيارة الروضة الشريفة، أوضحت الهيئة، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن مواعيد الزيارة للرجال تأتي على فترتين: الأولى من الساعة ١٢:٣٠ صباحاً إلى صلاة الفجر، والفترة الثانية من ١١:٣٠ ظهراً إلى صلاة العشاء.
وأشارت "شؤون الحرمين"، مواعيد الزيارة للنساء تأتي الفترة الأولى فيها من الساعة ٥:٣٠ فجراً إلى الساعة ١١ صباحاً، والفترة الثانية من ٩:٣٠ ليلاً إلى الساعة ١٢ منتصف الليل، مؤكدةً ترحيبها الدائم بضيوف الرحمن في المملكة.