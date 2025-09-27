رسمياً.. جامعة الإمام عبدالرحمن تنال الاعتماد الدولي من الكلية الملكية للأطباء بكندا

من جانبه، أوضح عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور محمد الشهراني أن هذا الاعتماد هو الأول من نوعه في المملكة على مستوى المؤسسات التعليمية والطبية، حيث أصبحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أول جامعة سعودية تحصل على الاعتماد المؤسسي من الكلية الملكية الكندية. وأشار إلى أن اعتماد خمسة برامج دفعة واحدة خارج كندا يُعتبر إنجازًا عالميًا غير مسبوق.