رسمياً.. جامعة الإمام عبدالرحمن تنال الاعتماد الدولي من الكلية الملكية للأطباء بكندا

في خطوة لافتة على صعيد التعليم الطبي، تسلّم رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور فهد بن أحمد الحربي، شهادات الاعتماد الأكاديمي من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، لعدد من البرامج التدريبية للأطباء المقيمين في كلية الطب بالجامعة.
وجرت مراسم التسليم في مبنى كلية الطب بالمدينة الطبية الأكاديمية بحضور المدير التنفيذي للتشغيل في الكلية الملكية بكندا مستر كريج ساباتيلي، ورئيسة مجلس إدارة الكلية للتعاون الدولي الأستاذة الدكتورة نارمان قسام، وعميد كلية الطب الأستاذ الدكتور محمد الشهراني، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء.
وشمل الاعتماد ثلاثة برامج جديدة هي: برنامج الجراحة التأسيسية – تسلّمه الدكتور زياد الغامدي، وبرنامج الباطنة – تسلّمته الدكتورة عبير السعيد، وبرنامج طب الأطفال – تسلّمه الدكتور محمد العمري، إضافة إلى الاعتمادات السابقة لبرنامج الطب النفسي وبرنامج طب الأعصاب.
وأكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز النوعي يعكس ريادة الجامعة في تطوير التعليم الطبي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنه ليس نقطة نهاية بل بداية لطموحات أكبر في التميز والريادة وفق رؤية وطنية طموحة.
من جانبه، أوضح عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور محمد الشهراني أن هذا الاعتماد هو الأول من نوعه في المملكة على مستوى المؤسسات التعليمية والطبية، حيث أصبحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أول جامعة سعودية تحصل على الاعتماد المؤسسي من الكلية الملكية الكندية. وأشار إلى أن اعتماد خمسة برامج دفعة واحدة خارج كندا يُعتبر إنجازًا عالميًا غير مسبوق.
وبيّن الشهراني أن الاعتماد استند إلى تقييم شامل لمنهجية التدريب وجودة المخرجات، مؤكداً أن البرامج المعتمدة تضاهي ما يُقدّم في الجامعات الكندية من حيث كفاءة المهارات السريرية وتقييم الأداء الفردي والمهني. وأوضح أن المتدرب الذي يستوفي متطلبات التدريب يصبح مؤهلاً للتقدم لاجتياز امتحانات الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا (RCPSC).
وأضاف أن كلية الطب بالجامعة تحتضن حالياً 17 برنامج زمالة تدريبياً معتمدًا من هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية ومن هيئات دولية مرموقة، مع العمل على استكمال اعتماد بقية البرامج في المرحلة المقبلة من الكلية الملكية الكندية.