في 17 موقعًا بالمملكة.."وحدات الأحوال المدنية المتنقلة" حاضرة بالخدمات

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة عسير، اليوم، بتقدم خدماتها للرجال والنساء في مركز ثربان لمدة ثلاثة أيام، وفي مركز وادي بن هشبل لمدة يومين، كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، اليوم، خدماتها للرجال والنساء في كلية الملك فهد الأمنية بمنطقة الرياض، وللنساء في كلية التقنية للبنات بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يوم واحد لكل منهما.