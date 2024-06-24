أمانة الشرقية: إلغاء 11 إشارة مرورية لتحرير حركة الطرق بالخبر

من جهته قال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الوهبي، إن البلدية قامت بتحديد عدد من التقاطعات الحيوية وإلغاء الإشارات المرورية فيها واستحداث نقاط التفاف على كافة الاتجاهات، وذلك ضمن برنامج تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، حيث شملت المواقع إلغاء ثلاث إشارات مرورية على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز بالخبر مع كل من تقاطع شارع الثلاثين بحي الثقبة، وشارع الإسكان، والطريق الجنوبي، مما يجعل الحركة المرورية على امتداد هذا الطريق سالكة دون إشارات مرورية.