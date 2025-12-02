برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يُقرّ ميزانية المملكة 2026 بإجمالي نفقات 1.31 تريليون ريال وعجز متوقع بـ165.4 مليار

وقد وجّه -حفظه الله- الوزراء والمسؤولين -كلًا فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.