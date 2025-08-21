جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا يحتفي بإنجازات المرأة السعودية

وتأتي سلسلة "تأثيرها" واحدة من بين أكثر من 700 فعالية يستضيفها جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا، التي يستمتع من خلالها زوّار المعرض العالمي بتجربةٍ ثقافيّة متكاملة يتعرّفون من خلالها على تنوع التراث، والثقافة، والفنون السعودية عبر البرامج المختلفة، ومن أبرزها "أهلًا وسهلًا"، و"نحن المملكة العربية السعودية"، و"تجربة الواقع المعزز من بوتانيست"، والعروض الموسيقية والفنية في الأستوديوهات الثقافية، والفعاليات المميزة التي تحتفي بأهم المعالم السعودية، وتحتفي بالمناسبات الوطنية, ورحلة غامرة يُقدمها الجناح عبر قاعات ومعارض تفاعلية، تشمل المدن المتطوّرة، وبحار مستدامة، وإمكانات بشرية لا محدودة، وقمة الابتكار، وفيها يُمكن لكل زائر مشاهدة التأثير العالمي للمملكة من قرب.