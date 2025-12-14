ختام العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية بتشريف أمير منطقة الرياض

وشهد اليوم الخامس والأخير إقامة عدد من البطولات النهائية، حيث أُعلنت نتائج الفئة الثانية عشرة للفحول أعمار 10 سنوات وما فوق، وحقق الفحل «فويرتي» لمربط الصياقل المركز الأول في الفئة (أ)، يليه «إف اتش سنتياجو دي ماجنيفكو» المملوك لشركة درة ندرة، ثم «داستان» للمالك خالد الملحم، فيما توّج الفحل «بوميان» لمربط الوشم بالمركز الأول في الفئة (ب)، وجاء «مجلاد الثالث» لمربط الجياد ثانيًا، و«بتار الثاني» لمربط درة الأمل ثالثًا.