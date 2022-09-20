6 مناطق وتراخيص.. "ضوابط الرعي والصيد بالحجرة والتيسية2" تتهيأ للانطلاق

يُذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية قد أطلقت نهاية العام الماضي النسخة الأولى من ضوابط الرعي والصيد والاحتطاب في المحمية؛ وذلك في سبيل المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، والحد من الصيد والرعي الجائر، ومنع الاحتطاب، والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته في المناطق المحمية، وحددت موعد بدء التطبيق بمنطقة الحجرة في الأول من فبراير الماضي الموافق 9 جمادى الثاني 1443هـ؛ على أن يقتصر منح تراخيص الرعي على أهالي المدن والقرى والهجر في منطقة الحجرة.