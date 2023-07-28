الرحَّالة "عسيري" يصل الرياض في محطته الأخيرة بعد انطلاقه من نجران على دراجة هوائية

وأشار إلى تعاطُف الناس معه بشكل كبير وسط استغرابهم الشديد من الرحلة بالدراجة الهوائية في فصل الصيف شديد الحرارة. مشيرًا إلى أنه واجه كرمًا مهولاً من القبائل التي مَرّ بها؛ فالناس تشجع وتدعم، من مواطنين ومقيمين، يحرصون على لقائه في الطريق للحديث وأخذ المعلومات عن أسباب رحلته بالدراجة؛ ما خفّف عنه من عناء الطريق.