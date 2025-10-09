"أفالون فارما" تعزّز حضورها الأكاديمي بتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود

في خطوة تعكس التزامها بتطوير الشراكات المؤسسية ودعم الدور المجتمعي للقطاع الخاص، وقّعت شركة «أفالون فارما» اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود، ممثلةً في مكتب العلاقات المجتمعية، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي وتنمية المبادرات المشتركة في مجالات المسؤولية المجتمعية والبحث والتطوير.