"أفالون فارما" تعزّز حضورها الأكاديمي بتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود

في خطوة تعكس التزامها بتطوير الشراكات المؤسسية ودعم الدور المجتمعي للقطاع الخاص، وقّعت شركة «أفالون فارما» اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود، ممثلةً في مكتب العلاقات المجتمعية، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي وتنمية المبادرات المشتركة في مجالات المسؤولية المجتمعية والبحث والتطوير.
وقّع الاتفاقية عن جانب الشركة الأستاذ حمود العنزي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية، وعن جانب الجامعة الأستاذ الدكتور مبارك القحطاني، نيابةً عن رئيس الجامعة المكلّف الأستاذ الدكتور علي بن محمد مسملي.
وتركّز الاتفاقية على تعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والخاص، وتفعيل مبادرات تُسهم في خدمة المجتمع ودعم الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الشراكات التنموية المستدامة.
تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية «أفالون فارما» لتوسيع نطاق تعاونها الأكاديمي وتعزيز حضورها في مجالات المسؤولية المجتمعية و البحث والابتكار ، تأكيدًا لدورها الريادي في تطوير القطاع الصحي ودعم مسيرة التنمية الوطنية.