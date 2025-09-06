الرياض تستضيف حفل تدشين برنامج الزمالة السعودية البريطانية في الحوكمة غير الربحية

برعاية مؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز الأهلية، تحتضن الرياض يوم الاثنين القادم الموافق 8 سبتمبر 2025م حفل تدشين برنامج الزمالة السعودية البريطانية في قيادة الحوكمة غير الربحية، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم، إلى جانب نخبة من خبراء الحوكمة والإدارة من السعودية والمملكة المتحدة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تأهيل قيادات متخصصة في مجالات الحوكمة والإدارة وتسيير الأعمال، ضمن رؤية المؤسسة لدعم القطاع غير الربحي وتمكينه بالكفاءات البشرية المؤهلة.
كما يشكّل البرنامج منصة لتبادل الخبرات بين المعرفة المحلية والدولية، وبناء جسور شراكة استراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في مجال القيادة والحوكمة غير الربحية.