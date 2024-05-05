بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة.. أمير الشرقية يدشن منتدى "الاستثمار البيئي 2024"

بدوره، قال رئيس لجنة البيئة بالغرفة طلال بن سلطان الرشيد: إن للمملكة جذّورًا مُمتدة وإرثًا كبيـرًا في مراعاة الطروحات البيئية والأخذ باعتباراتها المعيارية عند تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، وفي توجيه جهودها الإيجابية تجاه قضايا البيئة خارجيةً كانت أو محليةً بحماية وإنماء التراث الطبيعي في البلاد، لافتًا إلى أنه ما أن انطلقت رؤية المملكة 2030م، نحو تطوير كل القطاعات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تمتلكها البلاد من أجل الوصول إلى اقتصاد تنموي مستدام، كان القطاع البيئي على رأس المحاور المهمة التي أولتها الرؤية اهتمامًا كبيرًا واعتبرتها ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفاتها التنموية.