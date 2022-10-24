"الثقافة" تنظّم مهرجان الخطوة العسيرية في أبها.. نهاية نوفمبر المقبل

ويتضمن المهرجان 4 مناطق رئيسة، تبدأ مع "أوبريت الافتتاح" مع إيقاع الخطوة الجنوبية، ويرتبط الغناء بأبيات شعرية وطنية مرتبطة بشعر الخطوة، ثم منطقة "معرض الخطوة العسيرية" الذي يضم معرضاً رئيساً يركز على تاريخ الخطوة الذي يمتد لألف عام، حيث بدأ هذا الفن كرقصة حرب وتطور عبر الأجيال ليصل لما هو عليه الآن، ويحتوي على 20 لحناً مختلفاً، وتتنوع الخطوة بناءً على ألحانها وهدوء هذه الألحان بين بلقرن وتهامة ومحايل عسير ورجال ألمع ورجال الحجر والمسقي ببلاد شهران والواديين ببلاد قحطان، وصولاً إلى سراة عسير؛ ليسلط المعرض الضوء على هذه الاختلافات عبر شاشات العرض الطولية.