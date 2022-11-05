4 تعهدات سعودية تُعزِّز ريادتها في حماية كوكب الأرض

واختتم حديثه بالقول إنه "من المعلوم أن الكل يدرك الإمكانات الكامنة في الهيدروجين بوصفه وسيطًا للطاقة النظيفة، وعنصرًا مشتركًا بين العناصر الأربعة، وأن السعودية تعمل على الاستفادة المثلى من المياه الرمادية بالمساجد للتشجير، وزيادة الغطاء النباتي حولها".