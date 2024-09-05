إثارةُ النعرات الطائفية جريمةٌ تهدّد الوحدة الوطنية.. ومرتكبها يقع تحت طائلة القانون

ظلّت الوحدة الوطنية منذ إعلان تأسيس المملكة في 23 سبتمبر 1932م، إحدى أهم القواسم المشتركة للانتماء بين أبناء المملكة العربية السعودية، جيلًا بعد جيل، وهذا ما جعل منها في الوقت نفسه أشدّ عوامل تماسك المجتمع السعودي، وترابطه وتلاحمه، ومن ثمّ فقد أصبحت الوحدة الوطنية قيمة وطنية عليا، وموروثًا وطنيًّا مترسخًا في قلوب وعقول السعوديين، يتناقله أبناؤهم بفخر دون السماح بالمساس به.