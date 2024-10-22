شراكة استراتيجية بين واحة الملك سلمان للعلوم وتعليم الرياض ومايكروسوفت

يذكر أن مهرجان العلوم والتقنية 2024 استقطب أكثر من 40 ألف زائر، منهم 20 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، و20 ألفًا من العائلات والمهتمين, وأقيم في المهرجان أكثر من 90 ورشة عمل، استفاد منها الطلاب والمعلمون والعائلات.