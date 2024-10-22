شراكة استراتيجية بين واحة الملك سلمان للعلوم وتعليم الرياض ومايكروسوفت

نجحت واحة الملك سلمان للعلوم في إثراء مهرجان العلوم والتقنية 2024 من خلال الشراكة الإستراتيجية مع مايكروسوفت العربية والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض, التي أثمرت عن تنفيذ أكثر من 30 ورشة عمل على مدار شهر سبتمبر الماضي، استفاد منها ما يزيد على 500 طالب ومعلم.
وتنوعت الورش المقدمة لتغطي مجالات حيوية في تقنيات التعليم، مع تركيز خاص على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمعامل الافتراضية، بهدف تعريف الطلاب والمعلمين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مهاراتهم لتطبيقه في التعلم والتدريس، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب والمعلمين لاستكشاف مفاهيم الكيمياء من خلال تجارب افتراضية باستخدام تقنيات مايكروسوفت، وإنشاء وإدارة معامل كيمياء افتراضية باستخدام عالم ماين كرافت.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لواحة الملك سلمان للعلوم؛ لتعزيز مهارات القرن الـ21 لدى الطلاب والمعلمين، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية، وتعزيز مهارات المستقبل.
يذكر أن مهرجان العلوم والتقنية 2024 استقطب أكثر من 40 ألف زائر، منهم 20 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، و20 ألفًا من العائلات والمهتمين, وأقيم في المهرجان أكثر من 90 ورشة عمل، استفاد منها الطلاب والمعلمون والعائلات.
ونظراً للإقبال الكبير الذي شهده المهرجان، فقد مُدد حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، مما يتيح الفرصة لعدد أكبر من طلبة المدارس والزوار والمهتمين بمجال العلوم والتقنية للاستفادة من هذه التجربة العلمية الثرية.