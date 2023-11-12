هيئة تطوير محمية الملك سلمان تُمهل ملاك الحيوانات السائبة أسبوعين لإخراجها من "الطبيق"

ومن الأهداف أيضًا، حماية الحياة الفطرية التي تساعد على التوازن البيئي والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وحماية التنوع البيولوجي للمنطقة, حيث شددت من هذا المنطلق على أهمية الحد من أخطار الماشية السائبة داخل المناطق ذات الحساسية البيئية العالية وزيادة خطرها على التوازن البيئي بشكل عام وإخلالها بالغطاء النباتي من خلال الرعي الجائر والتأثير على التنوع النباتي ووفرته الذي ينعكس سلبيًا على النظام البيئي, مؤكدة أنها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستقوم بتطبيق النظام بشكل كامل بعد انتهاء المهلة المحددة.