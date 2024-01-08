انطلاق جولة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات في الصين واليابان وكوريا

تنطلق اليوم الجولة التعريفية بالبرنامج السعودي لسلامة المنتجات وإجراءات تقويم المطابقة، ومتطلبات الدخول للأسواق المحلية في المملكة، التي يشارك بها محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وعدد من مسؤولي الهيئة؛ حيث تشتمل الجولة على زيارة كل من الصين، واليابان، وكوريا.