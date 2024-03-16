عطاء السعوديين ما له حد.. "الظفيري": "جود المناطق" توفِّر 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة

وفي مقاله "جود السعوديين ما له حد" بصحيفة "المدينة" يقول "الظفيري": "على مدار العام يواصل السعوديون دعم العمل الخيري عبر مسارات متعددة: منصات وطنية تستقبل العطاء، ومجالات متنوعة في أوجه الخير.. وينطلق السعوديون في أعمال الخير من مبادئ وقيم دينية وإنسانية، زُرعت في صدورهم، ومن حياة اجتماعية بُنيت على التكافل والتعاضد.. وقيادة رشيدة داعمة، وتنظيمات وتشريعات ممكنة، وفرص للعطاء، تُلبي تطلعات السعوديين في بناء منظومة تكافل مميزة، ترتقي بجودة العمل الخيري، وتحقق استفادة مثلى من الدعم".