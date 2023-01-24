"الزميع" نائبًا للرئيس التنفيذي لمصرف "الإنماء"

أعلن مصرف الإنماء، عن موافقة مجلس إدارته على تعيين صالح بن عبدالله الزميع نائبًا للرئيس التنفيذي، واستمرار رئاسته للمجموعة التنفيذية لمصرفية الأفراد والمصرفية الرقمية في مصرف الإنماء.
ويُعد هذا التعيين ضمن جهود المصرف في تمكين القيادات، وتعزيزًا لاستمرار تطوير الأعمال وخطط التعاقب الوظيفي بالمصرف، من خلال تدعيم الهيكل الوظيفي بالقيادات المؤهلة والفاعلة؛ حيث قام "الزميع" بأدوار هامة وقيادية خلال خدمته في المصرف كنائب أول للرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة مصرفية الأفراد والمصرفية الرقمية.
ويتمتع "الزميع" بخبرة عملية واسعة في المجال المصرفي، وأسهَمَ في العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة، وعمل مع فريق العمل بمجموعة مصرفية الأفراد والمصرفية الرقمية على إحداث تحولات ملحوظة ونجاحات متميزة وضعت مصرف الإنماء في مكانة متميزة ضمن البنوك المنافسة؛ حتى انعكست على النتائج المالية للمصرف والتي تنمو بشكل مستمر حتى خَطَت الخدمات المصرفية للأفراد في الإنماء خطوات كبيرة في رقمنة تجربة العملاء، وتعزيز المنتجات الموجهة لفئة الشباب، وصياغة مستقبل مستدام للمصرف وعملائه.
بدوره أشاد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء "عبدالله الخليفة"، باختيار صالح الزميع للتأثير الذي أحدثه خلال فترة عمله القصيرة نسبيًّا مع المصرف، وأعرَبَ عن ثقته في مستقبل أكثر نجاحًا وتنافسية للإنماء بوجود قيادات متميزة مثل الزميع.
وأضاف "الخليفة": "كانت مساهمات الزميل صالح في مصرفية الأفراد في الإنماء أكثر من كونها تحولية؛ حيث أثّرت بشكل كبير على نمو أرباح المصرف، بالإضافة إلى العديد من المعايير المتعددة ذات الصلة بالأداء المالي، كما نؤمن بأن الدور الجديد للزميع -جنبًا إلى جنب مع التعديلات التي تم إجراؤها على النماذج الهيكلية والتشغيلية للمصرف- سيساعد في الارتقاء بخدماتنا ومنتجاتنا إلى آفاق جديدة من الأداء والخدمة، وتقديم تجربة مصرفية أفضل للعملاء".
ويتمتع "الزميع" بخبرة عميقة في القطاع المصرفي عبر العديد من المناصب القيادية التي أسهمت في تطوير ونمو الخدمات المقدمة في الصناعة المصرفية في المملكة؛ خصوصًا في المصرفية الإسلامية والخزينة والخدمات المصرفية للأفراد والعمليات والرقمنة والتأمين والمدفوعات. كما شغل عدة مناصب ضمن مسيرته الحافلة بالنجاح كعضو مجلس إدارة في فنتك السعودية، وشركة جبل عمر، وشركة "إرسال" للحوالات المالية، وشركة الراجحي للاستثمار، بالإضافة إلى رئاسة وعضويات مجالس في عدة شركات أخرى سابقًا.