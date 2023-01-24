"الزميع" نائبًا للرئيس التنفيذي لمصرف "الإنماء"

وأضاف "الخليفة": "كانت مساهمات الزميل صالح في مصرفية الأفراد في الإنماء أكثر من كونها تحولية؛ حيث أثّرت بشكل كبير على نمو أرباح المصرف، بالإضافة إلى العديد من المعايير المتعددة ذات الصلة بالأداء المالي، كما نؤمن بأن الدور الجديد للزميع -جنبًا إلى جنب مع التعديلات التي تم إجراؤها على النماذج الهيكلية والتشغيلية للمصرف- سيساعد في الارتقاء بخدماتنا ومنتجاتنا إلى آفاق جديدة من الأداء والخدمة، وتقديم تجربة مصرفية أفضل للعملاء".