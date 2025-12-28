227 صقرًا تتنافس في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

شهد اليوم الرابع من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقرّه بملهم شمال مدينة الرياض، إقامة سبعة أشواط تأهيلية ضمن مسابقة الملواح للهواة المحليين، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين، وبتنظيم يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم.