227 صقرًا تتنافس في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

شهد اليوم الرابع من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقرّه بملهم شمال مدينة الرياض، إقامة سبعة أشواط تأهيلية ضمن مسابقة الملواح للهواة المحليين، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين، وبتنظيم يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم.
وشهدت الأشواط السبعة مشاركة 227 صقرًا تنافست عبر ست فئات، شملت: مثلوث جير فرخ، مثلوث جير قرناس، شاهين فرخ، شاهين قرناس، حر فرخ (شوطان)، وحر قرناس.
وافتُتحت المنافسات بشوط مثلوث جير فرخ، حيث حقق يوسف آل مستنير المركز الأول عبر صقره "ترشيح"، تلاه فيصل الشرافي بصقره "سلطان"، ثم عبدالله آل عفيص بصقره "غناة" في المركز الثالث.
وفي شوط مثلوث جير قرناس، تصدّر عوض العرادي بصقره "ظن"، يليه حمد المري بـ"دغش"، ثم فهد القحطاني بـ"V12".
أما فئة شاهين فرخ، فقد فاز معجب الدوسري بالمركز الأول عبر صقره "ريما"، وجاء مشعل الشمري ثانيًا بـ"الصمصامة"، ثم راكان الشيباني ثالثًا بـ"RG".
وفي شوط شاهين قرناس، حقق محمد البوعينين المركز الأول عبر صقره "شناح"، يليه حمد محمد المري بـ"هامة"، ثم عبدالله ناصر المري بـ"مبروك".
وفي فئة حر فرخ، الشوط الأول، حل عبدالعزيز الفهيقي أولًا عبر "لطام"، ثم مدعث الدوسري ثانيًا بصقر يحمل الاسم ذاته، وجاء فهد الفريدي ثالثًا بـ"المنصوري".
أما الشوط الثاني لنفس الفئة، ففاز فيه فواز الهاجري بالمركز الأول بـ"غيث"، تلاه سلطان الدويخ بـ"فواز"، ومحمد غانم الدوسري ثالثًا بـ"ذرب".
وكان ختام اليوم عبر شوط حر قرناس، حيث فاز دعيج الدعيج بالمركز الأول بصقره "هباس"، يليه سحمي الهاجري بـ"وهق"، ثم عبدالرحمن الفهيقي ثالثًا بـ"طرب".
ويواصل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 فعالياته حتى 10 يناير المقبل، متضمنًا 139 شوطًا و1012 جائزة تتجاوز قيمتها 38 مليون ريال، في إطار منافسات الملواح (الدعو 400 متر) والمزاين، والتي تستقطب فئات الملاك والهواة والمحترفين والنخبة، من داخل المملكة وخارجها.