موجة تصحيح قوية يشهدها السوق.. أراضٍ بملقا بالرياض تتراجع بأكثر من 40%

ويرى الكثير من الاقتصاديين أن حالة التراجع التي يشهدها السوق ستستمر؛ وذلك لأسباب عدة، من أبرزها رفع سعر الفائدة لدى البنوك، وهي المحرك الأساسي للسوق، وأيضًا دخول المرحلة الثانية لرسوم الأراضي البيضاء في العاصمة الرياض، التي شملت أكثر من 140 حيًّا، بجانب مشاريع الإسكان، وغيرها من العوامل التصحيحية التي ستصبُّ في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.