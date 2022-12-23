أمانة الرياض تُصدِر 10 تنبيهات للسكان والزوار عند هطول الأمطار

وتضمنت التنبيهات: ضرورة متابعة حالة الطقس، وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية، والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.