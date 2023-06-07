"الشريف": "تجارة المطبخ" تهدِّد ثقافة أكلاتنا الشعبية

أما القسم الثاني فأشار إلى أنه خاص بالثقافة الظاهرية، وهي من إبداعات الإنسان المنتشرة في المجتمع، التي تعمل على استقطاب السياح، من خلال ما تحتويه من إنتاجات ثقافية، تُعتبر من العوامل المشجعة لاكتشاف ثقافة الشعوب. ويُعتبر الأكل الشعبي جزءًا من الموروث الثقافي الذي ينتمي للثقافة الظاهرية؛ لذلك فإن الحفاظ عليه واجب، والحرص على حضوره وديمومته أمر مطلوب؛ فهو ليس مطلبًا لإشباع الجوع فقط، بل هو مطلب مهم للحفاظ على الإرث الثقافي الذي يعبِّر عن حياة مجتمع، وعاداته، وتقاليده، وتاريخه.. لذا فهو أحد عوامل استقطاب السياح.