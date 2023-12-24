أمانة المنطقة الشرقية تكرم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر لدوره الريادي في مجال التطوع

قامت أمانة المنطقة الشرقية بتكريم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، تقديراً لعطائه المؤثر في مجال التطوع، وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم تحت رعاية معالي المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "واصل أثرك"، وجرى اختيار المستشفى نظير جهوده الحثيثة والنوعية بالمنطقة الشرقية خلال العام 2023، والتي تتوافق مع أهداف التنمية في المملكة، خاصة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقد استفاد من تلك الأنشطة قطاع واسع من مختلف فئات المجتمع.
وفي نفس السياق يهتم المستشفى بالمشاركات المجتمعية وينفذ الكثير من الفعاليات التي من أبرزها إقامته لفعاليات بالجبيل، وشاركت فيها عدة عيادات كالعيون وطب الأسرة والأسنان وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، والفحص الشامل فضلاً عن المختبر، وقدم فيها الاستشارات الطبية، وعدد من الفحوصات المجانية، وفحص العلامات الحيوية للحضور، إضافة إلى "فعالية طبيب المستقبل".
كما نظم المستشفى فعاليات توعوية وخدمية مماثلة في البعثات الدبلوماسية بالظهران، وفي مجمعات سكنية شهدت تقديم محاضرات عن أورام الثدي وأهمية الكشف المبكر، وذلك بمشاركة واسعة من السيدات الساكنات بالمجمعات اللاتي استفدن أيضاً من الاستشارات الطبية.
وشارك المستشفى أيضاً في الكثير من المناسبات الوطنية كاليوم الوطني والرعاية الطبية لمباريات كأس العالم لكرة اليد، والمشاركة في مؤتمر التوظيف بأكسبو الظهران.
إضافة إلى أن المستشفى استقبل طلاب عدد من مدارس المنطقة في زيارات تخللتها الكثير من الأنشطة التوعوية والتعريفية والتثقيفية للوقاية من الأمراض المختلفة.