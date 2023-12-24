أمانة المنطقة الشرقية تكرم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر لدوره الريادي في مجال التطوع

وفي نفس السياق يهتم المستشفى بالمشاركات المجتمعية وينفذ الكثير من الفعاليات التي من أبرزها إقامته لفعاليات بالجبيل، وشاركت فيها عدة عيادات كالعيون وطب الأسرة والأسنان وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، والفحص الشامل فضلاً عن المختبر، وقدم فيها الاستشارات الطبية، وعدد من الفحوصات المجانية، وفحص العلامات الحيوية للحضور، إضافة إلى "فعالية طبيب المستقبل".