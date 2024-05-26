"الصندوق العقاري" يودع 978 مليونًا في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر مايو

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مايو الحالي جرى تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى مايو 2024؛ بلغ نحو 59.5 مليار ريال.