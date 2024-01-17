"كُن الرياضية" تطلق الهوية الجديدة لأنديتها للياقة البدنية "إن2 فتنســ"

أطلقت شركة "كُن الرياضية" الهوية الجديدة لأنديتها للياقة البدنية تحت مسمى "إن2 فتنســ"، بدلًا من الهوية السابقة "بي-ات" للياقة البدنية، وهي أندية لياقة بدنية تقدم خدمات عالية الجودة ومنخفضة التكلفة، وذلك وفقًا لاستراتيجية الشركة التي تهدف إلى التوسع المستمر داخل المملكة من ناحية أندية اللياقة البدنية، وأيضاً الاستثمارات المتعلقة بالقطاع الرياضي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشاد المهندس محمد نبيل حفني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في كلمته الافتتاحية بهذا التوسع والإنجاز غير المسبوق، حيث أصبح لدى شركة "كُن الرياضية" أسرع شبكة أندية رياضية توسعاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط.
ويعود اختيار الشركة لاسم "إن2 فتنســ" لأنديتها؛ لأنه يتركز على مفهوم الشمولية، ويؤكد على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات في مجال اللياقة البدنية للجنسين من الرجال والنساء، وتتميز هذه الأندية بتصميماتها وجودتها، فيما تتضمن الصالات أجهزة حديثة ومتقدمة لبناء القوة والتدريب الوظيفي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التمارين الجماعية من ضمن الاشتراك، كما توفر خيارات عضوية مرنة وبسيطة من أجل تقديم تجربة مميزة لعملائها.
وتعد التكنولوجيا ركيزة أساسية في "إن2 فتنســ"، وذلك من خلال اعتمادها على التطور الرقمي؛ لتقديم تجربة مميزة للمستخدمين، مما يسهم في فهم سلوكيات العملاء، فضلًا عن تقديم عروض خدمات تساعد الأعضاء المُشتركين على تحقيق أهدافهم الصحية والبدنية من حيث جودة الحياة.
وتعتبر "إن2 فتنســ"، من أكبر الأندية للياقة البدنية نموًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث وصل عددها لأكثر من 40 فرعًا في مختلف أنحاء المملكة، ويتوقع أن يصل عددها وفقًا لاستراتيجية الشركة التوسعية إلى 100 فرع؛ حتى تكون خدماتها متاحة للجميع وفي كل مكان.
كما تضم شركة "كُن الرياضية" التي تأسست ككيان رياضي متكامل أكبر مجموعة من مشروعات الرياضة في السعودية، واقتحمت مجال اللياقة البدنية في السعودية من خلال إطلاق أنديتها الرياضية التي تقدم خدمات عالية الجودة ومنخفضة التكلفة من خلال تبني منهجية HVLC الناجحة عالميًا، والتي تهدف أن تكون أكبر مشغل أندية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة محليًا.