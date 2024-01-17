"كُن الرياضية" تطلق الهوية الجديدة لأنديتها للياقة البدنية "إن2 فتنســ"

ويعود اختيار الشركة لاسم "إن2 فتنســ" لأنديتها؛ لأنه يتركز على مفهوم الشمولية، ويؤكد على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات في مجال اللياقة البدنية للجنسين من الرجال والنساء، وتتميز هذه الأندية بتصميماتها وجودتها، فيما تتضمن الصالات أجهزة حديثة ومتقدمة لبناء القوة والتدريب الوظيفي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التمارين الجماعية من ضمن الاشتراك، كما توفر خيارات عضوية مرنة وبسيطة من أجل تقديم تجربة مميزة لعملائها.