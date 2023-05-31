فيديو لوصول "القرني وبرناوي" إلى هيوستن.. والغفيلي: استكملنا مرحلتنا الأولى بعودتهما

وهبط الطاقم المكون من: (ريانة برناوي، وعلي القرني، وبيجي ويتسون، وجون شوفنر) على سواحل مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا في تمام الساعة 06:05 صباحًا بتوقيت السعودية، واستغرقت عملية الهبوط نحو 12 ساعة.