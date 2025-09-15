مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يجري جراحة معقدة لإصلاح فتق دماغي ويُعيد قدرة المشي لسيدة كويتية

نجح مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، في إنهاء معاناة مراجعة "كويتية" تبلغ من العمر 55 عاماً، وصلت المستشفى تعاني من عدم القدرة على المشي وصعوبة حادة في التوازن وإعتمادها الكامل على الكرسي المتحرك، مع الحاجة الماسة لمساعدة الآخرين في أداء المهام اليومية. ذكر ذلك الدكتور هاني عبدالعزيز استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري رئيس الفريق الطبي المعالج.
وقال الدكتور هاني أن المراجعة زارت عدة مستشفيات بالخليج، ولكن دون جدوى أو تشخيص واضح لحالتها الصحية، وهو ما دفعها للقدوم للمملكة بعد التواصل مع مركز جراحة المخ والأعصاب، في مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، موضحاً أن الفحص السريري أكد وجود عدم توازن وصعوبة المشي، وكذلك تنميل في كامل الساقين، حيث تم إخضاعها لفحوصات دقيقة بالرنين المغناطيسي (M.R.I)، وعدداً من التحاليل المخبرية.
وأضاف الدكتور هاني أن النتائج كشفت عن فتق جزئي بالمخيخ بطول 2 سم، تسبب بضغط شديد على جذع الدماغ، بالإضافة إلى وجود كيس داخل النخاع الشوكي، وهو الأمر الذي يفسر الأعراض التي عانت منها المراجعة، على الفور تم تكوين فريق طبي من استشاريي جراحة المخ والأعصاب والعناية المركزة والتخدير، وعقب دراستهم لكامل معطيات الفحوصات، إتخذوا القرار بسرعة التدخل الجراحي.
موضحاً أن العملية الجراحية استغرقت 6 ساعات تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام أجهزة مراقبة الأعصاب والميكروسكوب المتطور، إذ تم عمل توسيع للغرفة الخلفية الدماغية ومن ثم إزالة الضغط القائم على المخيخ وجذع الدماغ، والتأكد من عودة دورة سائل النخاع الشوكي عبر الاستعانة بتقنيات السونار المتطور خلال العملية، وهي من الطرق الحديثة عالمياً في التعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة، نقلت بعدها المراجعة إلى العناية المركزة لمدة 24 ساعة وبعدها إلى جناح التنويم.
وأكد الدكتور هاني عبدالعزيز في ختام حديثه أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، إذ استطاعت المراجعة المشي في اليوم الثاني بعد العملية بمساعدة العكازات، وتم إخضاعها لبرنامج علاج طبيعي لتقوية العضلات ، مفيداً بأنها زارت العيادة بعد 4 أسابيع من التدخل الطبي، وقد تحسن لديها مشكلة التوازن أثناء المشي والإستغناء عن الكرسي المتحرك، وانتهاء تنميل الساقين بصورة نهائية.