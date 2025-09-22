محليات

التجارة تستدعي 2953 من حمامات السباحة انتكس لاحتمالية تسببها في خطر الغرق

الوزارة تدعو للتوقف الفوري عن الاستخدام والتواصل مع الشركة لمعالجة الخلل مجانًا
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2953 من منتجات حمامات السباحة من علامة "انتكس" بمختلف إصداراتها، وذلك لاحتمالية استخدام الأطفال حزام الضغط الخارجي كدعامة للوصول إلى المسبح بشكل غير متوقع، مما قد يؤدي إلى خطر الغرق.

وأكدت الوزارة أن على المستهلكين التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإفراغ المسبح، والتواصل مع الشركة المصنعة لتوفير أدوات التثبيت والمعالجة مجانًا، ضمانًا لسلامة المستخدمين.

وشددت وزارة التجارة على أهمية الإبلاغ والتجاوب مع هذه الاستدعاءات حرصًا على حماية المستهلكين، مشيرة إلى أن الإجراءات التصحيحية متاحة مجانًا عبر التواصل مع الشركة على الرقم المخصص لذلك.

