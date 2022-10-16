"مفتي السعودية": خطاب خادم الحرمين يُجسِّد رؤية قائد مُوفَّق يعمل بإخلاص لتحقيق المصالح الوطنية

وقال إن مؤسس هذا الكيان العظيم، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، انتهج في تعامله مع مواطنيه سياسة قائمة على الشورى والتناصح مع الرعية، واغتنام الفرص لتبادل الرأي مسترشدًا بما جاء به ديننا الإسلامي الحنيف، فكان لهذا النهج القويم الذي سار عليه أبناؤه من بعده الأثر الكبير فيما تعيشه السعودية وأهلها من تلاحم وتطوُّر كبير قائم على تعاضد الدولة والمواطنين حتى أصبحت هذه الدولة مضرب المثل في العالم -ولله الحمد والمنة-.