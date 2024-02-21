نموذج فريد للسياحة المستدامة.. "نيوم" تطلق منتجع "الأنان" بين الجبال والينابيع والبحر

ويأتي الإعلان عن منتجع "الأنان" في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو" و"نورلانا" و"أكويلم" و"زاردون" و"زينور"، وهي وجهات سياحية مستدامة تقع على ساحل خليج العقبة وتجسد التزام نيوم بالتنمية المستدامة.