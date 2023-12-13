بالفيديو.. مدير "واس" لـ"يا هلا بالعرفج": لا نكتفي بنقل الأخبار بل نصنعها.. وحاضرون في كل محفل صوتًا قويًّا للمملكة

بالفيديو.. مدير "واس" لـ"يا هلا بالعرفج": لا نكتفي بنقل الأخبار بل نصنعها.. وحاضرون في كل محفل صوتًا قويًّا للمملكة
استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" من خلال فقرة خبر الأسبوع مقطعًا مرئيًّا للدكتور "فهد آل عقران"، رئيس وكالة الأنباء السعودية (واس)، يحدثنا عن أهداف ورسالة الوكالة، التي "تسعى لتحقيق الانتشار الدولي والمصداقية والموثوقية، فنحن لا نكتفي بنقل الأخبار، بل نحن نصنعها، وحاضرون في كل محفل صوتًا قويًّا للمملكة".
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الاسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطع فيديو مع الفنان "عبدالإله السناني"، يتحدث عن علاقته القوية بالمشي؛ إذ إنه يتخذ الكثير من القرارات وهو يمشي، ويعيد ترتيب وتنظيم أعماله، ويوجه نصائح للفنانين الشباب، ويكشف عن أحدث أعماله الفنية المنتظرة.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، عرض البرنامج فيديو لجولة داخل متحف "القرية الشعبية" في الدمام مع صاحبه "سعد القحطاني"، الذي تبلغ مساحته 21.000 متر، وهو عبارة عن 100 غرفة تراثية للمملكة، وفيه أكبر مطعم في العالم يقدم الأكلات السعودية.
أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض من خلالها عامل المعرفة كتاب "عمل عميق.. قواعد لتحقيق نجاح مركز في عالم مشتت"، وهو يهدف لتعلم العمل العميق في زمن زراعة التشتت. كما عرض مقطعًا مرئيًّا للمستشار النفسي "طارق العصيمي" وهو يتحدث عن الكتاب.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى الأستاذ "نايف فلاح" قصة أغنية "لا لا.. يالخيزرانة".