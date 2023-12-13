بالفيديو.. مدير "واس" لـ"يا هلا بالعرفج": لا نكتفي بنقل الأخبار بل نصنعها.. وحاضرون في كل محفل صوتًا قويًّا للمملكة

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" من خلال فقرة خبر الأسبوع مقطعًا مرئيًّا للدكتور "فهد آل عقران"، رئيس وكالة الأنباء السعودية (واس)، يحدثنا عن أهداف ورسالة الوكالة، التي "تسعى لتحقيق الانتشار الدولي والمصداقية والموثوقية، فنحن لا نكتفي بنقل الأخبار، بل نحن نصنعها، وحاضرون في كل محفل صوتًا قويًّا للمملكة".