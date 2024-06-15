"المرور" يحث الحجاج على الالتزام باتجاه حركة سير الحشود في المشاعر المقدسة

وبدأت صباح اليوم قوافل ضيوف الرحمن في التدفق على مشعر عرفات لأداء فريضة الحج وسط جاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية، وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.