اتفاقية لتسليم فائض أطعمة فنادق "إيلاف" إلى جمعية حفظ النعمة في المدينة المنورة

يذكر أنَّ مجموعة إيلاف إحدى الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، وتم تأسيسها قبل أكثر من 40عامًا، وتمتلك فنادق في كلٍّ من جدة والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتاز بمواقعها الاستراتيجية وخدماتها المميزة، وتحظى المجموعة بمكانةٍ مرموقة دوليًا، لا سيما في الدول الإسلامية، في ظل ريادتها بتوفير خدمات الحج والعمرة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، كما تتميز بتقديم خدمات عالية الجودة، ولديها موظفون يتمتعون بمهارات عالية.