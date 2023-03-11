تزامنًا مع "يوم العَلَم".. سارية عَلَم المملكة في الرئاسة العامة للإفتاء تتزيَّن بالأخضر

اكتست سارية العلم السعودي بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء باللون الأخضر تزامنًا مع ليلة احتفاء المملكة في ذكرى يوم العلم السعودي؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وضمن فعاليات احتفاء رئاسة الإفتاء بهذه الذكرى والمناسبة الوطنية بتوجيهات سماحة المفتي، ومتابعة نائبه، اللذين يؤكِّدان على أهمية ترسيخ حبّ الوطن والانتماء له ولقيادته الرشيدة .
يشار إلى أن سارية علم المملكة بمقرّ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء؛ تُعَدُّ أهمَّ الشواهد في العاصمة الرياض وثانيَ أكبر وأعلى علم فيها، وتمت صناعة السارية من مادة الحديد الصلب، ويبلغ ارتفاعها "٦٠" مترًا، وهي ذات شكل مخروطي يبلغ قطرها في الأسفل مترين ويتناقص تدريجيًّا حتى يصل إلى "60" سنتيمترًا في القمة، وتحمل السارية العَلَم الذي يبلغ طوله "18" مترًا وعرضه "12" مترًا.
ويرفع العَلَم العملاق ميكانيكيًّا عن طريق غرفة تحكُّم أسفل السارية، كما يتميّز بموقعه على واجهة طريق الملك فهد في اتجاه الجنوب، أحد أهم الطرق الرئيسة بالعاصمة الرياض، أدام الله على بلادنا الغالية نعمةَ الأمن والإيمان والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة، حفظهم الله.