إعادة تسمية "Performance54" إلى "54" كخطوة تؤكّد نوايا الشركة العالمية لقيادة مبادرات رياضية أكثر تطورًا وابتكارًا

غيرت شركة "Performance54" الشركة الرياضية العالمية، علامتها التجارية؛ حيث تمت إعادة تسميتها إلى "54"؛ تأكيدًا على المبادئ التأسيسية الجريئة، وتعزيزًا لتوجهها لتكون محفزًا للتغيير الإيجابي في عالم الرياضة، وهو ما يجسد التزامها الثابت بالإبداع والابتكار ودفع حدود الحكمة التقليدية؛ وذلك لتلبية كافة متطلبات المرحلة؛ إيمانًا في الفرص غير المحدودة.
وترمز الهوية الجديدة إلى التزام الشركة بالابتكار والرؤى المستنيرة؛ مما يزيد من أهميتها كشريك موثوق ومحفز للتغيير الإيجابي في عالم الرياضة، ويضم فريق "54" أكثر من 180 زميلًا وشريكًا، يعمل في ثلاثة مجالات خدمة أساسية؛ هي: الاستشارات الاستراتيجية "الاستشارات وتحليل البيانات"، وتحسين إدارة الأصول "إدارة العمليات والحقوق التجارية"، والتفعيل والمشاركة "الفعاليات والتسويق".
وأوضحت الشركة أن الرقم "54" يرمز إلى اتجاه وفلسفة تبنتها الشركة، تستند إلى نهج لا يعرف الاستسلام في سعيها نحو الكمال؛ فمنذ التأسيس في عام 2015 لاقت خدمات "54" طلبًا كبيرًا أدى إلى تصنيفها ضمن أسرع الشركات نموًّا في أوروبا؛ حيث احتلّت المرتبة الرابعة في عام 2019م، ثمّ المرتبة الثانية عشرة في عام 2020م ضمن تصنيف "صنداي تايمز فيرجن أتلانتيك"، وحصلت على المرتبة 171 ضمن تصنيف "فايننشال تايمز" لعام 2021م، فضلًا عن فوزها لأربع مرات بجائزة العام كأفضل شركة جولف، ضمن حفل توزيع جوائز الجولف العالمية، وكان آخرها في أكتوبر 2023م.
من جهته أكّد السيد "جِد مور" المؤسّس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "54"؛ أنه بفضل التزام "54" الثابت بالإبداع والابتكار والرؤى المستنيرة، فإن أهمية دورها كشريك موثوق ومحفز تتزايد لدى مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، من الهيئات الإدارية والعلامات التجارية، إلى كبار المستثمرين، الذين يشاركون الشركة إيمانها بالحاجة إلى تجديد طريقة التفكير واغتنام الفرص الجديدة التي ستطلق العنان للقوة الكاملة للرياضة.
وأوضح أن مجموعة "54" "نشهد تحولًا نموذجيًّا في عالم الرياضة، مع ظهور أشكال وتجارب جديدة، وحصول تغييرات متكررة في نمط الاستهلاك وسلوكيات المشجّعين، إلى نقل الحقوق التجارية وتنامي دور التكنولوجيا في الكشف عن آفاق غير مسبوقة؛ ما يدفع الجهات المعنية في القطاع إلى إعادة تقييم وتصحيح مسارها بما يتلاءم مع المستجدّات. ولطالما تصدّرت أعمالنا سلسلة من التوجّهات الرياضية المتميّزة التي تطلّبت تفكيرًا جريئًا وتنفيذًا شجاعًا.
وقال: إن علامتنا التجارية الجديدة ما هي إلّا دليل على النمو والتنوع، وانعكاس لنيّتنا وإيماننا والتزامنا بتجاوز حدود الإمكانيات من خلال جهودنا في المجالات الرياضة، مشيرًا إلى أنّ "54" تسجّل ارتفاعًا كبيرًا في عدد العملاء الراغبين في إثراء الخدمات الاستشارات الاستراتيجية على أعلى المستويات؛ الأمر الذي يسدّ الفجوة بين الاستشارات المفاهيمية والتنفيذ التكتيكي العملي وتوليد العائدات في كل المراحل ذات الصلة".
جدير بالذكر أن "54" هي شركة رياضية وترفيهية عالمية تمتد أعمالها في خمس مناطق وثمانية مواقع استراتيجية حول العالم، وهي شركة رياضية ترفيهية، وقوة عالمية تمتد أعمالها في خمس مناطق وثمانية مواقع استراتيجية في جميع أنحاء العالم.، يقع المقر الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة، وقد رسخت تواجدها في المحاور الرئيسية حول العالم. ومن مركزها الأوروبي في سوتوجراند، إسبانيا، إلى مقرها الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA" في الرياض، المملكة العربية السعودية، وأبو ظبي، ودبي، الإمارات العربية المتحدة، وانتشارها العالمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في سنغافورة وأديلايد بأستراليا، ومكتب ويست بالم بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة.
وتتحلّى الشركة بإيمان راسخ باحتضان الفرص الكامنة في تجاوز الحدود التقليدية. ومنذ تأسيسها في عام 2015 وضعت الشركة معايير جديدة للابتكار والتميز في الرياضة. يستمدّ اسم "54" إلهامه من العمل المبكر في رياضة الجولف؛ حيث يمثّل الرقم 54 النتيجة المثالية لجولة في ملعب قياسي يضمّ 18 حفرة. ومعنى الرقم "54" في بعض اللغات الآسيوية هو "لا تستسلم أبدًا"؛ مما يعكس فلسفة الشركة في السعي المستمر نحو الكمال.
اعرف المزيد عن "54"على موقعها الإلكتروني: weare54.com الذي تمّ إطلاقه حديثًا وعبر منصات التواصل الاجتماعي: @weare54.