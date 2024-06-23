إعادة تسمية "Performance54" إلى "54" كخطوة تؤكّد نوايا الشركة العالمية لقيادة مبادرات رياضية أكثر تطورًا وابتكارًا

وأوضحت الشركة أن الرقم "54" يرمز إلى اتجاه وفلسفة تبنتها الشركة، تستند إلى نهج لا يعرف الاستسلام في سعيها نحو الكمال؛ فمنذ التأسيس في عام 2015 لاقت خدمات "54" طلبًا كبيرًا أدى إلى تصنيفها ضمن أسرع الشركات نموًّا في أوروبا؛ حيث احتلّت المرتبة الرابعة في عام 2019م، ثمّ المرتبة الثانية عشرة في عام 2020م ضمن تصنيف "صنداي تايمز فيرجن أتلانتيك"، وحصلت على المرتبة 171 ضمن تصنيف "فايننشال تايمز" لعام 2021م، فضلًا عن فوزها لأربع مرات بجائزة العام كأفضل شركة جولف، ضمن حفل توزيع جوائز الجولف العالمية، وكان آخرها في أكتوبر 2023م.