"الشيناوي" توضح أنواع الحوكمة بالقطاع الصحي ودورها في سلامة المرضى

حدّدت المختصةُ في الحوكمة والتشريعات الصحية الدكتورة ريم الشيناوي، أنواعَ الحوكمة في القطاع الصحي وأهدافها وآليات تنفيذها، لتخدم الاحتياجات المتنوعة لهذا القطاع، مشيرة إلى أنّ تجويدها يضمن سلامة المرضى ويحقّق رفاهية المجتمع، وكذلك يحسّن جودة الحياة.
وفي هذا الإطار قالت الدكتورة "الشيناوي": إن الحوكمة تنقسم إلى 4 أقسام هي: المؤسسية، والسريرية، والرعاية الصحية، وأخيرًا حوكمة الصحة والرعاية الاجتماعية، مبيِّنة أن الحوكمة المؤسسية تتضمّن حماية أموال المستثمرين وأصول الشركات من المخاطر، ويتّسع هذا المفهوم في سياق المنظومات والشركات الصحية؛ حيث تضمن "المؤسسية" أن يتمّ الإنفاق بكفاءة وفعالية، دون هدر أو فساد؛ لتلبية احتياجات المرضى والمجتمع بالشكل الأمثل.
وترى "الشيناوي" أنّ القسم الثاني، وهي الحوكمة السريرية، تهدف إلى التحسين المستمر في تقديم الرعاية للمرضى، يرتكز هذا الإطار على الحدّ من المخاطر السريرية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية التي يتلقّاها المرضى، من خلال التطوير المستمرّ للمؤسسات والعاملين بها، كما يشمل تنفيذ معايير الجودة، وتقييم الأداء، والالتزام بالممارسات سليمة ومتسقة في الرعاية الصحية.
وأوضحت أن حوكمة الرعاية الصحية تعني تكامل جوانب الحوكمة المؤسسية والحوكمة السريرية، مع ضمانات الرقابة، ويعمل هذا التكامل على تنظيم الأنشطة والموارد في مجال الرعاية الصحية لتحقيق أقصى استفادة للمرضى، مؤكدة أن حوكمة الرعاية الصحية ترتكز على ضمان عمل جميع عناصر النظام الصحي بانسجام لتحقيق أهداف مشتركة.
وتابعت الدكتورة "الشيناوي" في كشف تفاصيل الحوكمة، مشيرة إلى أن الصحة والرعاية الاجتماعية هي دمج بين حوكمة الصحة والرعاية الاجتماعية وبين الحوكمة المؤسسية والحوكمة السريرية، إلى جانب الحوكمة عبر منظمات وفِرَق وأفراد الصحة والرعاية الاجتماعية، وتهدف إلى تسهيل وتعزيز التنظيم بين قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية؛ لضمان تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للمستفيدين، ويعزّز هذا النهج من الاتساق والكفاءة في تقديم الخدمات، وعمل جميع الأطراف المعنية معًا لتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع.
وأرجعت "الشيناوي" أن دمج الأطر المختلفة لحوكمة القطاع الصحي من شأنه تحقيق أعلى مستويات الرعاية والكفاءة في استخدام الموارد؛ وذلك لتقديم خدمات صحية متكاملة وموثوقة تضمن سلامة المرضى ورفاهية المجتمع لتحسين جودة الحياة.