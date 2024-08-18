"الشيناوي" توضح أنواع الحوكمة بالقطاع الصحي ودورها في سلامة المرضى

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة "الشيناوي": إن الحوكمة تنقسم إلى 4 أقسام هي: المؤسسية، والسريرية، والرعاية الصحية، وأخيرًا حوكمة الصحة والرعاية الاجتماعية، مبيِّنة أن الحوكمة المؤسسية تتضمّن حماية أموال المستثمرين وأصول الشركات من المخاطر، ويتّسع هذا المفهوم في سياق المنظومات والشركات الصحية؛ حيث تضمن "المؤسسية" أن يتمّ الإنفاق بكفاءة وفعالية، دون هدر أو فساد؛ لتلبية احتياجات المرضى والمجتمع بالشكل الأمثل.