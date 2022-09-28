وزير الاستثمار السعودي ونظيره العماني يزوران مدينة الفنار الصناعية

يشار إلى أن شركة الفنار هي من أولى الشركات الوطنية التي استثمرت في مستقبل الطاقة المستدامة في المملكة؛ إيمانًا منها بأهمية مواكبة التحول العالمي إلى قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة التي تعتبر محورًا استراتيجيًّا لرفع مساهمتها في إنتاج الكهرباء والحدّ من انبعاثات الكربون الضار الناجمة عن موارد الطاقة التقليدية، وللشركة العديد من مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم بقدرة تصل إلى 1.8 جيجا واط.