"رمال الجزيرة" تعلن مزاد "جواهر الجوار" لبيع فنادق مطلة على المسجد النبوي بعائد 10 ملايين ريال

وتفصيلاً، كشف محمد الزهراني، المدير التنفيذي لرمال الجزيرة العقارية المشرف على مزاد "جواهر الجوار" العقاري، أن مزاد "جواهر الجوار " فرصة كبيرة للاستثمار في مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، طيبة الطيبة، المدينة المنورة، عبر طرح بيع فنادق مطلة على المسجد النبوي الشريف بالمنطقة المركزية، وعمائر تجارية سكنية بشارع حيوي، إضافة إلى عمائر على ممشى جادة قباء بين المسجد النبوي ومسجد قباء، وقطع أراضٍ سكنية.