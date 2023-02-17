"رمال الجزيرة" تعلن مزاد "جواهر الجوار" لبيع فنادق مطلة على المسجد النبوي بعائد 10 ملايين ريال
تعلن رمال الجزيرة العقارية وشركة إتمام للمحاماة والاستشارات القانونية، بأمر من المحكمة المصفي لتركه محمد بن علي بن عبدالعزيز رشوان، بيع عقارات وأصول عقارية بعوائد سنوية بشيك واحد، منها فندق بـ(4.300.000) ريال، والفندق الآخر (6000.000) ريال بشيك واحد سنويًّا، والعديد من العقارات من قصور وعمائر تجارية وأراضٍ سكنية، تجاوزت عائداتها السنوية 893,180 ريالاً.
وتفصيلاً، كشف محمد الزهراني، المدير التنفيذي لرمال الجزيرة العقارية المشرف على مزاد "جواهر الجوار" العقاري، أن مزاد "جواهر الجوار " فرصة كبيرة للاستثمار في مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، طيبة الطيبة، المدينة المنورة، عبر طرح بيع فنادق مطلة على المسجد النبوي الشريف بالمنطقة المركزية، وعمائر تجارية سكنية بشارع حيوي، إضافة إلى عمائر على ممشى جادة قباء بين المسجد النبوي ومسجد قباء، وقطع أراضٍ سكنية.
وأضاف "الزهراني": سيُقام مزاد "جواهر الجوار" في المدينة المنورة بجوار المسجد النبوي يوم الاثنين يوم الاثنين 1444/07/29هــ، الموافق 20/2/2023م، حضوريًّا في قاعة هذه ليلتي.
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