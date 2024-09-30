رئيس مجلس إدارة "كفالة": وصول إجمالي التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لـ 100 مليار ريال إنجاز وطني اقتصادي تنموي

وقال خلال كلمته: إن رؤية السعودية 2030 وضعت نصب أعينها ركيزة أساسية وأهدافًا طموحة نحو اقتصاد مزدهر من خلال برامج ومُبادرات يعمل على تنفيذها اليوم شباب وشابات الوطن الذين يستلهمون من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي العهد -حفظهما الله- الشغف والإلهام والطموح؛ لتحقيق استدامة في الرخاء والازدهار؛ ليحيا المواطن السعودي في بلده كريمًا عزيزًا قويًا، حيث تعد منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة رافدًا من روافد دعم قطاع المنشآت في المملكة؛ لتحقيق النمو والازدهار والاستدامة المالية للمساهمة في رفع الناتج المحلي الوطني إلى 35% بحلول العام 2030، حيث وصلت مساهمة القطاع 22%، ونحن عازمون على المضي قدمًا نحو الوصول للمستهدف الرئيسي للرؤية وفق آلية عمل تعاوني تُمثّل قِيَم المُشاركة الفعّالة بين منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع المالي ومُختلف القطاعات الحكومية، بما يُحقق آلية تكامل في الأعمال، والتي أكّدت عليها رؤية السعودية 2030.