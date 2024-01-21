45 شاحنة مساعدات سعودية تدخل قطاع غزة

وأمس واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني؛ حيث جرى توزيع سلال غذائية في منطقة ميراج بمدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.